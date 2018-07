Mittelbayerische Zeitung: Trumps Horror-Show / Das Bild, das der US-Präsident neben dem Kreml-Chef abgab, war jämmerlich. Von Karl Doemens

Er hat ihn tatsächlich gefragt. Aber Putin hat

„Nein“ gesagt. Keine Troll-Angriffe auf soziale Netzwerke, keine

Hacker-Attacke auf die Rechner der US-Demokraten, kurzum: keinerlei

Einmischung in den US-Wahlkampf. „Er hat gesagt, dass Russland es

nicht war“, erklärte Donald Trump nach seinem mehr als zweistündigen

Vier-Augen-Gespräch mit dem russischen Präsidenten treuherzig: „Und

ich sehe keinen Grund, warum sie es gewesen sein sollen.“ Man muss

zwei oder dreimal durchatmen, um die Ungeheuerlichkeit dieser Szene

zu erfassen: Seit zwei Jahren liefern sämtliche US-Geheimdienste

immer neues Material, aus dem hervorgeht, dass Personen in St.

Petersburg und in Moskau 2016 gezielt und massiv versucht haben, die

demokratischen Präsidentschaftswahlen in den USA zu beeinflussen.

Gerade erst hat der vom US-Justizministerium eingesetzte

Sonderermittler Robert Mueller Anklage gegen zwölf russische

Geheimdienstoffiziere erhoben. Seine Papiere listen minutiös auf, wie

die Cyber-Attacke ablief. Unklar ist nur, ob die Aktion von Putin

angeordnet worden war. Aber ein fremdes, autokratisch regiertes Land

hat versucht, Einfluss auf das höchste Gut jeder Demokratie zu nehmen

– die freie, gleiche Stimmabgabe seiner Bürger. Und was macht der

amerikanische Präsident bei seiner Begegnung mit dem fremden

Staatschef? Er windet sich, relativiert, befeuert

Verschwörungstheorien, kritisiert die heimische Opposition und stellt

sich schließlich gegen seine eigenen Behörden auf die Seite des

Autokraten. Keine Kritik, nicht einmal eine Ermahnung, nichts. „Sie

haben gerade eine der vielleicht beschämendsten Vorstellungen eines

US-Präsidenten verfolgt“, gab CNN-Starreporter Anderson Cooper seine

professionelle Zurückhaltung auf, und selbst republikanische

Politiker mochten ihm nicht widersprechen. Der von Trump seit Monaten

angepriesene Gipfel von Helsinki hat den denkbar schlechtesten

Verlauf genommen. In der Sache hat er offenbar keine Fortschritte

gebracht. Zwar prahlte Trump anschließend wie üblich: „Es lief sehr

gut!“ Doch schon sein Verzicht darauf, die Begegnung zum

bedeutendsten Ereignis des Jahrhunderts zu verklären, war verdächtig.

Tatsächlich hatten die beiden Präsidenten in ihrer Pressekonferenz

kaum mehr als Plattitüden zu verkünden: Man müsse das Vertrauen

zwischen den Supermächten stärken, für den Frieden arbeiten und die

Verbreitung von Atomwaffen begrenzen, erklärten sie. Weder zum

Bürgerkrieg in Syrien, noch zur Zukunft der Ukraine gab es

irgendetwas Konkretes. Das Treffen mit Putin werde seine einfachste

Übung sein, hatte der Poltergeist im Weißen Haus vorher herausposaunt

und auf eine Wiederholung der „Trump-Show“ für seine Anhänger

gesetzt. Offensichtlich hat er den kühlen Machtstrategen Putin

sträflich unterschätzt. Während der US-Präsident im Vorfeld mit

seiner Kritik an der Nato, Attacken gegen Deutschland und der

Diffamierung der Europäischen Union als „Feind“ den Westen gespalten

und Russland in die Karten gespielt hatte, blieb Putin mit maliziösem

Lächeln eisenhart. Von Anfang an hatte er bei der Begegnung die

Oberhand. Erst ließ er Trump fast eine Stunde warten, dann

widersprach er ihm offen in der Iran-Politik und bei der Gas-Pipeline

Nordstream 2, und warf ihm schließlich einen WM-Ball zu, woraufhin

Trump erklärte, die USA wollten 2026 versuchen, ein ähnlich guter

Gastgeber zu sein wie Russland. Das ganze Bild, das Trump neben dem

stets kontrollierten Kreml-Chef abgab, war jämmerlich. Natürlich

erwähnte er weder die Lage der Menschenrechte in Russland, noch

sprach er sich für die Pressefreiheit aus. Das wäre auch schräg

herübergekommen, nachdem er zuhause die Journalisten als „Feinde des

Volkes“ beschimpft und sich inzwischen weigert, Fragen des

US-Nachrichtensenders CNN zu beantworten. Je länger die

Pressekonferenz in Helsinki dauerte, desto mehr schien Trump den

Anlass zu vergessen und von seiner aberwitzigen Selbstfixierung

übermannt zu werden. „Es gab keine Zusammenarbeit“ (mit den Russen),

beteuerte er mehrfach: „Wir haben eine brillante Kampagne gemacht.

Deshalb bin ich Präsident.“ Für das schlechte Verhältnis zu Russland

machte er die US-Demokraten und Sonderermittler Mueller

verantwortlich. Putin hatte die letzte Antwort schon beendet, als

Trump noch einmal nach dem Mikrofon griff: „Das Ganze ist eine

komplette Hexenjagd“, stieß er aus. Als Zuschauer fühlte man sich

eher in einer Horror-Show. Der Gedanke, dass bei dem Gespräch mit

Putin außer zwei Dolmetschern keinerlei Ohrenzeugen dabei waren und

die Welt wahrscheinlich nie erfahren wird, was dort vereinbart wurde,

wirkt beunruhigend. Bislang schien es kompromittierendes Material

gegen einen US-Präsidenten, das in Moskauer Panzerschränken

schlummert, nur in der fiktiven Welt der Agenten-Thriller zu geben.

Nach dieser bizarren Vorstellung ist man sich nicht mehr so sicher.

