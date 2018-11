Mitteldeutsche Zeitung: Bildung Land will LehrernÜberstunden auszahlen

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU)

will Lehrern bereits geleistete Überstunden auszahlen. Das berichtet

die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe).

„Es besteht ein dringendes dienstliches Interesse, Mehrzeiten durch

die Zahlung von Mehrarbeitsvergütung auszugleichen“, heißt es in

einem Schreiben von Staatssekretärin Eva Feußner (CDU) – zugleich

Chefin des Landesschulamtes – an die Schulleiter. Auszahlen lassen

sollen sich jene Lehrer, die zum Schuljahresende 2017/18 im Juli 80

oder mehr Überstunden nachweisen konnten.

Scharfe Kritik kommt von den Gewerkschaften. Die Gewerkschaft

Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Philologenverband rechnen

vor, dass betroffene Lehrer mit der neuen Regelung für Überstunden

teils nur die Hälfte des regulären Lohns bekämen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell