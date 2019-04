Mitteldeutsche Zeitung: Ermittler schließen Hochschulakten Staatsanwalt sieht keine Hinweise auf Untreue

Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zur

Zusammenarbeit der Universität Magdeburg mit der privaten Business

School GmbH sind eingestellt worden. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Es haben sich

keine Hinweise auf Straftaten, „insbesondere keine Untreue“ ergeben,

sagte Frank Baumgarten, Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg, am

Montag. Gegenstand der Überprüfung seien die Vertrags- und

Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Business School und der Uni

gewesen. Zusammen organisieren sie Weiterbildungsstudiengänge. Den

Ermittlern habe sich die Frage gestellt, in welchem Umfang die

Business School Entgelte und Gebühren an die Hochschule abführe –

dabei sei ein Kooperationsvertrag von 2017 geprüft worden. Ergebnis:

„Weder der Hochschule noch dem Land ist ein Vermögensnachteil

entstanden“, so Baumgarten. Der Sprecher sagte, Anlass der

Ermittlungen sei eine anonyme Strafanzeige gewesen.

Am Freitag hatte die MZ erstmals über das Verfahren berichtet.

Dessen Einstellung wurde erst jetzt bekannt. Zuvor hatte diese

Zeitung die Staatsanwaltschaft wiederholt um Auskunft zu den

Ermittlungen gebeten, die seit August 2018 liefen. Noch am 25. März

antwortete die Behörde auf die Frage, in welchem Stadium sich die

Ermittlungen befänden: „Die Ermittlungen werden (…) durch das

Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt geführt. Weitere Auskünfte zum Stand

des Ermittlungsverfahrens können nicht erteilt werden.“ Am Tag darauf

stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Das bestätigte

Baumgarten am Montag.

Bevor die Staatsanwaltschaft aktiv wurde, hatte bereits der

Landesrechnungshof eine Überprüfung begonnen. Er untersucht seit

April 2018, wie die Uni Weiterbildungsstudiengänge organisiert. Das

betrifft auch die Zusammenarbeit mit der Business School. Ergebnisse

der Prüfung sind bislang nicht bekannt.

Die MZ hatte zuletzt berichtet, dass ein Beamter im

Wissenschaftsministerium 2015 einen Verdacht in den Raum gestellt

hatte: Es stelle sich die Frage, ob für die private GmbH Ressourcen

der Uni eingesetzt werden – zugleich fließe aber offenbar kaum Geld

an die Uni zurück. Die Business School hat die Vorwürfe von damals

stets bestritten. Die Uni erhalte eine Kopfpauschale pro Student und

Semester und weitere Zahlungen, „die eine angemessene

Gewinnbeteiligung sichern“, so die GmbH. Sämtliche Inanspruchnahme

aller Ressourcen der Uni würden bezahlt, die GmbH bemühe sich auch

um eine Reduzierung der Nutzung. Zudem beteilige sich jeder Student

mit seinem regulären Semesterbeitrag an der Finanzierung

studentischer Einrichtungen. Uni-Rektor Jens Strackeljan sprach von

„grundsätzlichen Fehleinschätzungen“ des Beamten.

