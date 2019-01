Mitteldeutsche Zeitung: Fast jeder zweite Häftling in Sachsen-Anhalt ist drogensüchtig

Halle. Fast die Hälfte der Gefängnisinsassen

Sachsen-Anhalts ist süchtig nach Drogen. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung. Die Informationen geht aus einer

Erhebung des Justizministeriums des Landes hervor, die auf Anfrage

des Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel offengelegt wurde. Demnach

sind 777 von 1625 Inhaftierten drogensüchtig, das sind 48 Prozent.

253 Häftlinge sind von Alkohol abhängig und bilden die damit die

größte Süchtigen-Gruppe, danach folgen Cannabis-Abhängige (134

Fälle). Striegel nannte das Ausmaß von Alkoholismus und

Drogenabhängigkeit „überraschend und erschreckend“. Er forderte

Therapieplätze direkt in den Gefängnissen, zog die Anzahl der Fälle

aber auch in Zweifel. Möglich sei, dass gar nicht alle erfasst worden

seien.

