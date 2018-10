Mitteldeutsche Zeitung: Landes-CDU warnt Kreisverband Saalekreis mit Ultimatum vor Untreue

Im erbitterten Streit um nicht gezahlte

Parteibeiträge im CDU-Kreisverband Saalekreis greift jetzt der

CDU-Landesverband durch. In einem Schreiben hat er den Kreisvorstand

davor gewarnt, auf Forderungen gegen Parteifunktionäre zu verzichten.

Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Montagsausgabe). Sollte der Kreisvorstand die Forderungen

niederschlagen, wäre „der Tatbestand der Untreue gegeben“, urteilte

CDU-Landesgeschäftsführer Mario Zeising in dem Papier.

Die Saalekreis-CDU hat es jahrelang unterlassen, vorgeschriebene

Sonderbeiträge bei den eigenen Funktionären einzutreiben. Der Partei

fehlen dadurch nach einem Prüfbericht der Landes-CDU 105.000 oder

sogar 129.000 Euro in der Kasse. Auf einer für Montag geplanten

Sitzung wollte der CDU-Kreisvorstand beschließen, einen Großteil

dieser Summe endgültig abzuschreiben. CDU-Kreisvorsitzender Jens

Bühligen bestätigte der MZ am Sonntag, dass der Kreisvorstand ein

Ultimatum des Landesverbands eingehalten und die Beschlussvorlage

zurückgezogen habe.

