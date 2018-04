Mitteldeutsche Zeitung: „Mitteldeutsche Zeitung“ (Halle) zu Andrea Nahles als neuer SPD-Chefin

In der Vergangenheit sah es so aus, als ob die

SPD-Führung den Osten schon abgeschrieben hat. Es gibt ganze

Landstriche ohne Parteimitglieder und Ortsvereine. Und wo die SPD

nicht ist, haben sich inzwischen andere breitgemacht, die der

Demokratie eher feindlich gegenüberstehen. Die Partei stirbt jetzt

im Osten – wo einst der Grundstein für die deutsche Sozialdemokratie

gelegt wurde – ab. Doch der Osten wird nach wie vor von der

Parteiführung vernachlässigt. Selbst Andrea Nahles blieb in ihrer

Rede in Wiesbaden auf die besonderen Herausforderungen im Osten eine

Antwort schuldig. Es mangelt auch ihr immer noch an der nötigen

Sensibilität für die Region. Die SPD braucht endlich ein

Aufbauprogramm Ost, wenn sie hier in den kommenden Jahren nicht

komplett von der politischen Bühne verschwinden will. Doch dafür

gibt es nach dem Parteitag und der Wahl keine Anzeichen.

