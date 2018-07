Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik – Zwangs-OP für Katzen: Sachsen-Anhalt will Zahl der Streuner reduzieren

Um die Ausbreitung von streunenden Katzen in

Sachsen-Anhalt zu reduzieren, arbeitet das Landesumweltministerium

von Claudia Dalbert (Grüne) an einem neuen Gesetz. In Extremfällen

sollen Kommunen künftig über eine Kastrationspflicht entscheiden

dürfen, die sowohl für Streuner als auch für freilaufende Haustiere

gelten kann. „Das ist aber nur die letzte Option“, sagte

Ministeriumssprecherin Jenny Schwarz der in Halle erscheinenden

Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagsausgabe). Auch weniger strenge

Maßnahmen – etwa Auslaufverbote für Haustiere und eine Registrierung

schon kastrierter Katzen – sollen die Kommunen beschließen dürfen. Im

Herbst soll das Kabinett erstmals über das Gesetz beraten, so das

Ministerium.

Anders als Hunde werden Katzen nicht registriert, daher ist die

Zahl möglicherweise betroffener Streuner und Haustiere unklar. Mit

Blick auf die herrenlosen Tiere spricht der Deutsche Tierschutzbund

aber seit Jahren von einer regelrechten „Schwemme“. Zur Vorbereitung

des Gesetzes läuft ein Praxis-Testlauf im Großraum Magdeburg. Der

Tierschutzverein Wolmirstedt (Börde) untersucht bis Jahresende, wie

sich zielgerichtete Kastrationen von Streunern auf die lokale

Katzenpopulation auswirkt: Der Test wird von wissenschaftlichen

Untersuchungen des Ministeriums flankiert. Im Jahr fließen dafür

10.000 Euro Landesgeld.

Zum laufenden Test sagte Wolmirstedts Tierheim-Chef der Zeitung

nun, die Kastrationspflicht für freilaufende Tiere sei in

Sachsen-Anhalt zwingend geboten. „Jeder, der mit einem klaren Blick

auf die Situation schaut, kann das sehen“, sagte Ottfried Müller.

