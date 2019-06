Mitteldeutsche Zeitung: Streit mit Telefonanbieter Kein Anschluss im Knast

In Sachsen-Anhalts Justizvollzugsanstalten wird das

Gefangenen-Telefon abgeklemmt. Grund ist ein laufender Rechtsstreit

zwischen dem Land und dem bisherigen Telefonanbieter in den

Gefängnissen, bestätigte das Justizministerium der MZ.

Voraussichtlich ab Juli werde deshalb ein „Notbetrieb“ für die rund

1 600 Gefangenen im Bundesland eingerichtet. Einige Insassen werden

dann für Telefonate mit Anwälten und Angehörigen voraussichtlich in

Dienstzimmer der Gefängnismitarbeiter ausweichen müssen.

Rechtspolitiker der Opposition sind empört und fürchten schwere

Eingriffe in die Rechte der Gefangenen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell