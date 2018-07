Mitteldeutsche Zeitung: zu 100 Tage Nahles als SPD-Chefin

Der Sieg von Emmanuel Macrons Bewegung „En Marche“

in Frankreich hat nicht zuletzt mit dem Phänomen zu tun, das es der

SPD auch in Deutschland schwermacht. Es gibt eine diffuse Sehnsucht

nach etwas Neuem, jenseits bekannter Parteipolitik. Diese Sehnsucht

hat Martin Schulz angesprochen, als er aus Brüssel wie ein Neuling

nach Berlin kam. Er konnte nur den hohen Erwartungen nicht

standhalten. Nahles und Scholz können keine Projektionsflächen für

diese Sehnsucht sein. In Deutschland wäre dafür zurzeit am besten

Robert Habeck geeignet, der Denkerpose und lässigen Auftritt auf eine

natürliche Art verknüpft. Mit Habeck als Kanzlerkandidat könnte die

SPD gewinnen. Aber er ist nun mal ein Grüner. Und Coolness lässt sich

nicht imitieren.

