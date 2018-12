Mitteldeutsche Zeitung: zu Anschlag Straßburg

Die erste Schlussfolgerung lautet: Die Terrorgefahr

lässt sich zwar begrenzen. Aber sie lässt sich nicht ausschalten.

So sieht der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz zwar aus

wie ein Hochsicherheitstrakt. Doch dass jemand kommt und einfach um

sich schießt, das können Beton und Stahl nicht verhindern. Umso

mehr gilt es, solch „einsame Wölfe“ wie Anis Amri und den Straßburger

Täter ins Visier zu nehmen. Desintegrierte Menschen also, denen aus

eigener Sicht kein anderer Weg gangbar erscheint, als das

individuelle Scheitern im Sinne einer vermeintlich höheren

islamistischen Botschaft zu verklären.

