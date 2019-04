Mitteldeutsche Zeitung: zu Bahn und Mehrwertsteuer

Die Gegenwart bei der Bahn sieht ernüchternd aus:

Die Gütersparte fährt unverändert in der Defizitzone, die

Pünktlichkeitswerte im Fernverkehr bleiben weit hinter den

Zielvorgaben zurück. Und die große Aufgabe der Digitalisierung der

Schiene ist noch nicht einmal angegangen. Hinzu kommt, dass der

Investitionsstau immer größer wird. Wichtiger als das

Mehrwertsteuer-Versprechen wäre ein Verkehrsminister, der in Sachen

Bahn ein neues Qualitätsversprechen abgibt. Scheuer darf nicht weiter

zulassen, dass die zuletzt kaputtgesparte Bahn weiter am Limit fährt.

Er muss deshalb die notwendigen Milliarden für eine

Infrastrukturoffensive erkämpfen, mit der mehr Mobilität und mehr

Güter auf der Schiene erst möglich werden.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell