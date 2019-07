Mitteldeutsche Zeitung: zu Boris Johnson

Schon am ersten Arbeitstag in der Downing Street

wird Johnson entdecken, dass nicht etwa der Brexit, sondern der Iran

das dringendste Thema ist. Im Irankonflikt versuchen britische

Diplomaten derzeit händeringend, einen Konsens in der EU über eine

Marinemission in der Straße von Hormus hinzubekommen. London will

also – man muss es sacken lassen -, dass Europa enger zusammenrückt.

Wie aber passt das zusammen mit einer Londoner Politik, die darauf

zielt, dieselbe Gemeinschaft möglichst schnell zu verlassen?

