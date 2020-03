Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Wirtschaft

Die Diskussion über die Zukunft der Wirtschaft in Deutschland hat übrigens eine bislang unterschätzte emotionale Dimension. Alle, die jetzt die drohende Talfahrt Deutschlands dramatisieren, wirken ihrerseits negativ aufs Geschehen ein. Es kann schlimm werden, keine Frage. Aber welchen Effekt soll es haben, jetzt die ohnehin schon kursierenden Ängste noch zu steigern? Eine Kultur des Alarmismus wäre schädlich in jeder Hinsicht. Sie ließe die Krise in ihren Auswirkungen noch wachsen, ökonomisch und psychologisch. Und sie wäre überdies auch moralisch niedrig in einer Zeit, in der Italien mehr als 5.000 und Spanien mehr als 2.000 Todesopfer beklagt. Nirgendwo in der Welt gibt es so viele Betroffene. Und nirgendwo sind auch die Folgen des wirtschaftlichen Stillstands so einschneidend wie in Italien und Spanien.

