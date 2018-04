Mitteldeutsche Zeitung: zu den Finanzproblemen von Kaufhof

Die Kundinnen und Kunden warten nicht darauf, dass

sie mit Marken beglückt werden, die in den USA und Kanada erfolgreich

sind. Viel lieber gehen sie zu H&M, Zara oder Primark. Mit viel

Ignoranz wurde Kaufhof in kurzer Zeit in eine schwere Krise gemanagt.

Jetzt sollen die Beschäftigten die Zeche zahlen. So weit darf es

nicht kommen. Verdi muss hart bleiben und ein neues Konzept für den

Onlinehandel und die Warensortimente einfordern. Diese müssen viel

stärker an der lokalen Nachfrage orientiert werden. Entsprechend

müssen die Filialen in den Städten umgebaut werden. Doch das kostet

viel Geld und verlangt einen langen Atem.

