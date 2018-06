Mitteldeutsche Zeitung: zu Diesel-Skandal

Bislang haben die Chefs der Autobauer immer nur das

zugegeben, was sie nicht mehr abstreiten konnten. Wenn sie so

weitermachen, wird sich das noch ein paar Jahre hinziehen.

Staatsanwälte werden – wie jetzt gegen Audi-Chef Rupert Stadler –

ihre Ermittlungen ausweiten und unangenehme Details zu Tage

fördern. Das Kraftfahrtbundesamt ordnet immer neue Rückrufe an. Der

Reputationsverlust von Deutschlands wichtigster Branche wächst wie

ein Krebsgeschwür.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell