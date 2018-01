Mitteldeutsche Zeitung: zu EU und Plastikmüll

Wer Einwegbecher abschaffen will, muss auch andere

Vorschriften anpassen. Das Paket der Ideen und Vorschriften aus

Brüssel erscheint gut und abgewogen. Dass man auf den Unfug einer

neuen Steuer auf Kunststoffe verzichtet hat, darf man als Plus

notieren. Es wäre ein weiteres Bürokratie-Monster geworden. So bleibt

die große Linie akzeptabel: vermeiden, recyceln und verbieten.

Bestehende Systeme der Mülltrennung müssen verstärkt und ausgebaut

werden. Zusätzliche Angebote werden nötig. Und der Verbraucher wird

lernen müssen, dass nicht jede Tüte, Folie oder Einwegartikel auch

wirklich nötig ist.

