Mitteldeutsche Zeitung: zu Gewalttaten von Ausländern

Man reibt sich schon verwundert die Augen:

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will nach dem Frankfurter

Mord nun verstärkte Kontrollen an der Grenze zur Schweiz einführen.

Warum erst jetzt? Es ist eine EU-Außengrenze! Ebenso der

erschreckende Fall in Stuttgart: Keine 24 Stunden nach der Tat gibt

es – ganz offensichtlich aus Polizei und Behörden gestreute –

Zweifel, ob sich der Mörder nicht mit falscher Identität im Land

aufgehalten hat. Sollte sich das als wahr herausstellen, stellt sich

die nächste Frage: Wieso spielt dieser Schwindel jahrelang keine

Rolle, kommt nach dem Mord aber in Stundenfrist an die Oberfläche?

Dass der Täter vorher mehrfach „polizeilich aufgefallen“ war.

