Mitteldeutsche Zeitung: zu Italien

Tatsache ist, dass die Wirtschaftsentwicklung

südlich der Alpen seit Jahren die schlechteste Europas ist. Das

Argument der Populisten, die bisherige Politik sei gescheitert, lässt

sich also schwer widerlegen. Alle sind sich einig, dass Italien mehr

Wachstum braucht, um zu genesen. Aber der Weg dahin ist umstritten.

Die Populisten glauben, die Konjunktur durch neue Schulden und

Geschenke an die Wähler anzukurbeln. Ein Bürgereinkommen für

Arbeitslose und Geringverdiener und niedrigere Steuern sollen den

Konsum befeuern. Ein früherer Rentenbeginn soll Arbeitsplätze für

Junge freischaufeln. Doch selbst wenn die simplen Rezepte

funktionieren, so reichen sie nicht aus. Die Wachstums-Prognosen sind

viel zu optimistisch. Deshalb stellt sich Brüssel quer, deshalb

stufte die Rating-Agentur Moody–s Italiens Kreditwürdigkeit herab.

