Mitteldeutsche Zeitung: zu Koalition

Im Maschinenraum der Berliner Republik bleibt es

voraussichtlich ungemütlich – ganz egal, wer drin ist. Die

Gesellschaft hat sich ausdifferenziert, der Wähler sorgt für

kompliziertere Wahlergebnisse als früher. Das ist in Ordnung so.

Nötig ist dann aber auch eine neue öffentliche Akzeptanz von

Reibereien in Regierungsbündnissen. Und eine größere Wertschätzung

von Kompromissen. Sonst können Regierungen nur scheitern.

