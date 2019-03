Mitteldeutsche Zeitung: zu Kosten für Integration

Aber eine Integrationspauschale reicht hierfür nicht

aus. Die von Armin Laschet und den Ministerpräsidenten verbreitete

Vorstellung, dass ein Budgettopf über Wohl und Wehe des

Zusammenlebens in Deutschland entscheidet, führt in die Irre. Der

Zusammenhalt in der Gesellschaft – zwischen Migranten und

Einheimischen, aber auch zwischen Stadt- und Landbevölkerung, Ost und

West, oben und unten – muss der Politik mehr wert sein. Die

Gesellschaft ist von kreuz und quer verlaufenden Konfliktlinien

durchzogen. Umso unredlicher ist es, dass Laschet seine Forderung

nach mehr Geld vom Bund mit dem Schreckensszenario eines

Verteilungskampfes zwischen Deutschen und Nichtdeutschen bekräftigt.

