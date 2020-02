Mitteldeutsche Zeitung zu Krankenkassen

Die Kassen fahren auf Sicht. Sie müssen jetzt die Reserven aus den

Vorjahren aufzehren. Dabei streben sie an, ihre Zusatzbeiträge so lange wie

möglich stabil zu halten. Aus der eigentlich von Gesundheitsminister Jens Spahn

in Aussicht gestellten umfassenden Beitragsentlastung dürfte allerdings erst

einmal nichts werden. Umso wichtiger wäre es, rasch über eine neue, zeitgemäße

Kostenbremse nachzudenken, die den Anstieg der Ausgaben für Ärzte, Kliniken,

Arznei und Heilmittel wirksam begrenzt.

