Mitteldeutsche Zeitung zu MH17 und Russland

Der Kreml kann kein Interesse daran haben, dass ehemalige

Separatistenführer vor Gericht über die Operationen in der Ostukraine plaudern.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zudem überzeugt, in der Ukraine

einen gerechten Krieg im Interesse Russlands zu führen. Daher ist es undenkbar,

dass der Kreml sich für die MH-17-Toten in einer ähnlichen Weise entschuldigt,

wie der Iran dies nach dem Abschuss eines ukrainischen Jets Anfang 2020 tat.

