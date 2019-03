Mitteldeutsche Zeitung: zu Online-Entschädigung/Bahnkunden

Im Internetzeitalter Kunden als einzigen Weg zur

Entschädigung ein Papierformular anzubieten, ist unverschämt. Dieses

abzugeben oder per Post zu verschicken ist einfach nur lästig. So

lästig, dass mancher es lieber gleich bleiben lässt. Den

Antragstellern stiehlt die Bahn erneut eines – nämlich Zeit. Deshalb

ist es richtig, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Druck

macht. Die Bahn gelobt Besserung und will ermöglichen, das Geld auch

online zu beantragen. Schön wäre es, das würde schnell geschehen.

Und nicht mit immer weiter wachsender Verspätung.

