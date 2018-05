Mitteldeutsche Zeitung: zu Ostdeutschen in der Bundesverwaltung

Wenn die Ostdeutschen tatsächlich nur 1,7 Prozent

der gesamtdeutschen Führungspositionen besetzen, dann liegt eine

offenkundige Ungerechtigkeit vor. Das ist schlecht für jeden

Ostdeutschen und hat Folgen, die auf das Ganze wirken. Wer

schlechtere Chancen hat, der ist weniger integriert und weniger

zufrieden mit den Verhältnissen, in denen er lebt. Das spüren die

Profiteure der Verhältnisse spätestens dann, wenn die anderen diese

Verhältnisse infrage stellen. Und schließlich sind Ostdeutsche in

anderen Umständen groß geworden. Wenn diese Gruppe in den Eliten

keinen Platz findet, dann finden auch deren Sichtweisen keinen Platz.

Es entsteht eine Lücke bei der Repräsentanz und der

Problembewältigung. Ohnehin gilt: Je weniger durchlässig eine

Gesellschaft nach oben ist, desto weniger demokratisch ist sie.

