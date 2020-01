Mitteldeutsche Zeitung zum Dax

Vieles spricht dafür, dass im Jahr 2020 die Rekorde an den

Aktienmärkten nur so purzeln. Denn erstens ist der unberechenbare Donald Trump

in einem Punkt berechenbar: Er will die Aktienkurse hoch halten, um seine

Wiederwahl im November zu sichern. Noch wichtiger dürfte zweitens sein, dass die

neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde verbindlich versprochen hat, in diesem

Jahr an der Nullzinspolitik nichts zu ändern. Sie will das Jahr 2020 nutzen, um

die Strategien der EZB zu überprüfen. Im kommenden Jahr wird–s dann auch an den

Börsen richtig spannend.

