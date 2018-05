Mitteldeutsche Zeitung: zu Russland

Was ist Europa, was ist Deutschland bereit,

Russland zu zahlen? ? Für Leistungen, die keine sein werden. Denn es

gibt nichts, das Russland tun könnte, das Putin auch tun möchte. Er

ist innenpolitisch darauf angewiesen, auch außenpolitisch den starken

Mann zu geben. Man spricht in Deutschland gerne von dem friedlichen

Charakter der russischen Bevölkerung. Russische Regierungen haben

darauf jedenfalls nur selten Rücksicht genommen. Sotschi, der

südrussische Ort, in dem sich heute Merkel und Putin treffen, gehört

erst seit 1829 zu Russland. Sehr widerstrebend. Der Kaukasuskrieg

endete erst 1864. Und wie wir inzwischen lernen durften: nicht

endgültig.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell