Mitteldeutsche Zeitung: zu Streit um die Sommerferien

Klar ist: Es gibt attraktivere und weniger attraktive

Ferienzeiten. Und am Ende ist es nur fair, wenn es ein System gibt, bei dem

jeder einmal mit der einen und mal mit der anderen Zeit dran ist. Das ist

logisch – und es sollte eigentlich auch ganz leicht einzusehen sein. Bayerns

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) tut sich aber schwer mit dieser Erkenntnis

– und das, obwohl er ein bayerisches Abitur hat, worauf sie im Süden ja so

irrsinnig stolz sind. Die bayerischen Sommerferien sollen immer bleiben, wo die

eigene Landesregierung sie haben will. Im Grunde ist es, als würde Söder den

anderen Länder ganz dreist “Mia san mia” zurufen. Seine Botschaft: Wir machen

Ferien, wann wir wollen, teilt ihr doch den Rest unter euch auf.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4452504

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell