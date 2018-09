Mitteldeutsche Zeitung: zu Union und Merkel

Nicht nur den Menschen in Deutschland, sondern

selbst den Berufspolitikern ist das Theater um die Ablösung von

Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen in den vergangenen Tagen übel

aufgestoßen. Wochenlange Debatten über ein Thema, das in Wahrheit

gar kein Thema ist. Die Rangeleien zwischen einer Bundeskanzlerin,

einer SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles und einem

CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer hat niemand verstanden in der

gegenwärtigen Situation. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit

der Ankunft von hunderttausenden Flüchtlingen sind groß und

diejenigen, die bei diesem Thema besonders gefordert sind, verlieren

sich in politischen Machtspielchen. Merkel hat das nicht verhindert.

Genauso wenig wie sie es geschafft hat, sich von ihrem ewigen

Widersacher Seehofer zu trennen. Jetzt ist sie zur Zielscheibe ihrer

Fraktion geworden.

