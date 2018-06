Mitteldeutsche Zeitung: zu Unionsstreit/Flüchtlingspolitik

Es zeigt sich: Die Einigung von CDU und CSU vom

Herbst war eine für die Galerie, die grundsätzlichen Differenzen

wurden nie ausgeräumt. Nun gibt es einen erneuten Machtkampf auf

offener Bühne, mit Racheaktionen und allem drum und dran: Die CSU

lanciert ihre Pläne kurz vor dem G-7-Gipfel. Merkel bremst Seehofer

aus und erzwingt die Verschiebung der Masterplan-Veröffentlichung.

Der sagt prompt seine Teilnahme am Integrationsgipfel ab. Das

Teilzeitgesetz wird von der Kabinettsliste gekegelt. All das klingt

kindisch, aber es ist gefährlich, weil die Debatte so immer

unsachlicher wird.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell