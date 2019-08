Mitteldeutsche Zeitung: zu US-Truppen

Die Drohung zieht nicht, sie ist ein Bluff: Die USA

haben ihre Truppen nicht aus völlig selbstlosen Gründen in

Mitteleuropa und weltweit stationiert. Vielmehr geht es um

geostrategische Interessen und darum, Länder eng an sich zu binden.

Sollten US-Truppen nach Osten verlegt werden, wäre das nicht schlimm:

Denn die Sicherheit Polens oder des Baltikums liegen im deutschen

Interesse. Und Russland könnte sich über diesen Schritt zu Recht

beschweren, denn er verstieße gegen die Vereinbarungen, auf denen die

Nato-Osterweiterung einst gründete. Will Trump diese Baustelle auch

noch aufmachen?

