Mitteldeutsche Zeitung: zum DGB

Die Gewerkschaften haben ihre Stellung in Politik

und Gesellschaft wieder ausgebaut, nachdem der Agenda-Kanzler Gerhard

Schröder (SPD) sie an den Rand drängen wollte. Heute als

Bundespräsident redet Steinmeier, immerhin Architekt von Hartz IV,

fast wie ein Gewerkschaftsboss. Zweifelsohne hat der DGB Einfluss

zurückgewonnen, wozu Reiner Hoffmann als Vorsitzender mit seiner

unaufgeregten und sachlichen Linie beiträgt. Aber selbst wenn es

paradox klingt, so muss man feststellen: Die großen Zukunftstrends

wie Digitalisierung und Globalisierung spielen Gewerkschaften in die

Hände. Deutschland wird immer reicher. Aber zu viele Menschen spüren

nichts von diesem Wohlstand. Die soziale Frage lebt.

