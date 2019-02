Mitteldeutsche Zeitung: zum Digitalpakt

Der Bund ist bereit, fünf Milliarden Euro zu geben,

um daran etwas zu ändern. Angekündigt hat die damalige

Bundesbildungsministerin das bereits im Jahr 2016 – doch seitdem ist

nichts passiert. Der Grund: Bund und Länder sind sich uneinig

darüber, unter welchen Bedingungen die Länder Geld vom Bund nehmen

dürfen. Und der Bund will – wenn er zahlt – sicherstellen, dass das

Geld auch dort ankommt, wofür es vorgesehen ist. Es sieht alles

danach aus, als käme der Bund den Ländern bei den Finanzierungsregeln

jetzt noch ein Stück entgegen. Spätestens jetzt ist also der

Zeitpunkt gekommen, an dem skeptische Ministerpräsidenten letzte

Bedenken und hinderliche Eitelkeiten über Bord werfen sollten.

