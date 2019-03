Mitteldeutsche Zeitung: zum Fußball

Spät, aber nicht zu spät, hat Löw mit einer

scharfen Zäsur nun ein Zeichen gegeben: Jerome Boateng, Mats Hummels

(beide 30) und Thomas Müller (29) hat er wie zuvor schon Sami Khedira

die Tür zugeschlagen. Kompromisslos, krachend – und begründet:

Weder in Russland noch danach in ihrem Verein, dem FC Bayern, hatten

die verdienstvollen Fußball-Weltmeister von 2014 zu glänzen vermocht.

Sie wirkten über dem Zenit ihres Könnens. Löw hat richtig gehandelt.

Die Weltmeister waren austauschbar geworden. Was übrigens noch für

Manuel Neuer gilt.

