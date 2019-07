Mitteldeutsche Zeitung: zum Iran

Die Frage ist, ob die Festsetzung eines iranischen

Tankers vor der britischen Exklave Gibraltar und eines britischen

Tankers an der Küste des Iran eine militärische Intervention

rechtfertigen. In beiden Fällen stehen Vorwürfe im Raum, die vom

jeweiligen Gegenüber bestritten werden. Kriegsschiffe in die Region

zu entsenden, ist gefährlicher, als an der Zapfsäule zu rauchen.

Gut, dass die Bundesregierung eine EU-Mission aus Solidarität mit

den Briten nicht ausschließt, sich ansonsten aber zurückhält. Denn

das Ende einer Mission in der Straße von Hormus wäre nicht absehbar.

