Mitteldeutsche Zeitung: zum NSU-Prozess

Das Urteil in der kommenden Woche wird wohl näher an

den Anträgen der Bundesanwaltschaft liegen als an denen der

Verteidiger. Absehbar aber ist, dass es keinen Rechtsfrieden bringen

wird. Die Angeklagten werden all ihre Energie darauf verwenden,

Fehler zu finden, die eine Revision ermöglichen. Noch schwerer jedoch

wiegt, was nie zur Sprache kam. Behördenversagen, schlampige

Ermittlungen und Verstrickungen der Geheimdienste sind nicht

aufgearbeitet worden. Dies war zwar nicht die Aufgabe des

Prozesses. Unbefriedigend bleibt das Ergebnis aber gleichwohl.

