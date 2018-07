Mitteldeutsche Zeitung: zuÖzil

Man muss fast froh sein über den von Mesut Özil

ausgelösten Eklat. Denn er wirft ein grelles Schlaglicht auf den

Stand der Debatte über Integration und auch Demokratie in

Deutschland, der sich als trübselig erweist. Selbstverständlich

war das Treffen Özils und seines Mannschaftskameraden Ilkay Gündogan

mit dem türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan im türkischen

Wahlkampf zumindest eine Dummheit. Wie naiv Özil mit diesem Thema

umgeht, zeigt seine Twitterbotschaft. Hier spricht in der Tat ein

Fußballer und kein Politiker. Tatsache ist: In der Bundesrepublik

herrscht Meinungsfreiheit, die gilt auch für Nationalspieler.

Darauf hätten der DFB oder auch Özils Mannschaftskameraden gern

einmal hinweisen dürfen. So aber ist daraus eine Staatsaffäre gemacht

worden, die vor allem zeigt, wie unfreundlich das Klima in diesem

Land ist.

