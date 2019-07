Mitteldeutsche Zeitung: zur AfD

Wie wenig die AfD eine Rechtsstaatspartei ist, zeigt

sich in ihren Attacken gegen die Landeswahlleiterin in Sachsen. Wegen

vermeidbarer Formfehler muss die Partei mit einer verkürzten

Landesliste antreten. Eine Entscheidung des Rechtsstaats. Wenige

kluge AfDler nennen das schlicht eine „Katastrophe“ und suchen den

Fehler bei der Partei selbst. Die meisten nennen es ein „Komplott“,

eine große Verschwörung der „Altparteien“. Das hat Folgen. Die

Landeswahlleiterin wird bedroht, das Gremium arbeitet unter

Polizeischutz. Der Generalsekretär der Sachsen-AfD antwortet: „Auch

wenn ich den Ärger vieler Sachsen verstehen kann, verbieten sich hier

Drohungen von selbst. Gleichwohl sollte die Landeswahlleitung

aufhören, Unwahrheiten zu verbreiten.“ Verantwortung, das zeigen

diese unmöglichen Sätze, kann niemand in dieser Partei übernehmen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell