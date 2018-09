Mitteldeutsche Zeitung: zur Ehe für alle

Das Gesetz zur Ehe für alle hat eine Rechtslage

geschaffen, die verschiedene Gruppen in Deutschland gleichstellt.

Diese Gerechtigkeit muss aber auch im Alltag der Menschen gelebt

werden. Das wird sie nicht immer und überall. Homosexuelle erleben im

Alltag immer noch Diskriminierung, sind Zielscheibe von Hohn und

Spott oder Ausgrenzung. Ja, in unserer modernen und liberalen

Gesellschaft ist jeder vor dem Gesetz gleich. Ich will aber in einem

Land leben, in dem das nicht nur auf dem Papier steht, sondern in dem

diese Gerechtigkeit auch auf der Straße gelebt wird. Wo es egal ist,

ob jemand eine Frau oder einen Mann liebt.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell