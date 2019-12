“Molotov zum Blumenstrauß” ist neuer EINE WELT-Song (FOTO)

Die Sieger des diesjährigen Song Contests “Dein Song für EINEWELT!” stehen fest: Byrd & Ward aus dem saarländischen Neunkirchen konnten dasgroße Finale für sich entscheiden.

Am Mittwoch, 4. Dezember 2019, präsentierten die Finalistinnen und Finalisten

des Song Contests “Dein Song für EINE WELT!” im BaseCamp Bonn ihre Songs

erstmals live vor der Hauptjury sowie rund 150 geladenen Gästen. Mit dabei waren

unter anderem Jamie Lee Kriewitz, Jessica Schöne, Fargo, Dave Davis und Kafvka,

Familien und Bekannte der Künstlerinnen und Künstler, Kinder und Jugendliche von

umliegenden Schulen und Musikschulen sowie Vertreterinnen und Vertreter des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und von

Engagement Global. Johanna Klum moderierte den Abend.

Als Preis winken den Erstplatzierten die Produktion eines professionellen

Musikvideos sowie die Top-Platzierung auf dem neuen EINE WELT-Album, das im

Frühjahr 2020 erscheinen wird. Zudem wird der Song die neunte Runde des

Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik “alle für EINE WELT für alle”

musikalisch begleiten.

“Das Potenzial zur Veränderung, kreative Lösungen für globale Herausforderungen

zu finden, die Perspektive wechseln und für globale Gerechtigkeit einstehen –

all das drückt sich in den wundervollen Songs aus. Ihr seid die Zukunft, euer

Engagement zählt und mit euch beginnt Veränderung”, so Nicola Fürst-Schuhmacher,

Abteilungsleiterin bei Engagement Global.

Rund 500 musikalische Beiträge wurden beim diesjährigen Song Contest von über

2.500 Kindern und Jugendlichen aus aller Welt eingereicht. In einem mehrstufigen

Auswahlverfahren wurden fünf Finalistinnen und Finalisten ermittelt. Für die

Jury des Finales, bestehend aus dem Kabarettisten, Musikproduzenten und Komiker

Dave Davis, dem ehemaligen Song Contest-Gewinner Andre Fischer, der

stellvertretenden Berichterstatterin der Kultusministerkonferenz Katrin Frey

sowie KiKA LIVE-Moderatorin Jessica Schöne und SPIESSER-Chefredakteurin Polina

Boyko, war es keine leichte Aufgabe, aus den Top 5 den EINE WELT-Song

auszuwählen.

Die fünf Finalistinnen und Finalisten waren: Alina feat. Mika (“Mutter Erde”),

Byrd & Ward (“Molotov zum Blumenstrauß”), Die Totenköpfe (“Kinder dieser

Welt!”), Jamilah und Hadaya (“Mein Körper gehört mir”) und Volcanic King

(“Kuchema Kwedu”). Byrd & Ward aus Neunkirchen konnten das große Finale für sich

entscheiden. Ihr Song “Molotov zum Blumenstrauß” ist der neue EINE WELT-Song.

Mit ihrem Song senden Byrd & Ward einen Weckruf an ihre Elterngeneration und

liefern einen Gegenentwurf zu der Welt, in der sie aufgewachsen sind. Dabei

rücken sie den Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben in der EINEN WELT in

den Mittelpunkt. Der zweite Preis wurde an “Die Totenköpfe” vergeben. Die Band

aus Berlin macht in ihrem Song “Kinder dieser Welt!” auf Kinderrechte und damit

einhergehende globale Herausforderungen aufmerksam. Mit dem dritten Preis wurden

Alina feat. Mika ausgezeichnet. Das Duo – sie aus Süddeutschland, er aus

Norddeutschland – thematisiert in seinem Song “Mutter Erde” Klimawandel, den

Umgang mit Ressourcen und die Erreichung einer nachhaltigen Zukunft für alle

Menschen. Die Songs der fünf Finalistinnen und Finalisten, die Songs der

Gewinnergruppe des User-Votings, des Lateinamerika- und Afrikasonderpreises

sowie 15 weitere Songs erscheinen auf dem EINE WELT Album im Frühjahr 2020. Alle

23 Studioproduktionen werden von musikalischen Coachings begleitet. Die

Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich außerdem auf einen ganz besonderen

Live-Auftritt freuen: Am 18. Juni 2020 stehen sie mit ihren Songs auf der großen

Bühne des EINE WELT-Festivals in Berlin.

Hintergrund

Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme des Schulwettbewerbs zur

Entwicklungspolitik “alle für EINE WELT für alle”, der im September 2019 unter

dem Thema “Meine, deine, unsere Zukunft?!” Lokales Handeln – globales

Mitbestimmen in eine neue Runde gestartet ist, und wird von Engagement Global

gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt.

