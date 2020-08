Morals and Dogma – Das Lehrbuch der Freimaurerei

Der Gründer US-Freimaurerei Albert Pike stellt in seinem Klassiker, der hier nun in einer deutschen Übersetzung vorliegt, die ersten drei Grade Lehrling, Geselle und Meister vor. Der Autor ist als Urvater der modernen Freimaurerei nach dem schottischen Ritus bekannt, und sein Buch zeigt, dass an vielen Verschwörungstheorien gegen die Maurer nichts dran ist. Viele Menschen verbreiten nur Halbwissen und Vermutungen, ohne wirklich Fakten über die Freimaurerei zu kennen. Dieses Buch führt die Leser in das tiefe Wissen der Freimaurerei ein. Sie lernen hier die Inhalte der Begriffe “Freiheit”, “Gleichheit” und “Brüderlichkeit” kennen.

Das englische Original des nun übersetzten Buches “Morals and Dogma” von Albert Pike wurde bis Mitte des letzten Jahrhunderts jedem angehenden Freimaurer als Pflichtlektüre gegeben. Es erläutert die Hintergründe für alle 32 Grade – ohne dabei die eigentlichen Rituale im Detail zu beschreiben. Es ist anzumerken, dass es sich bei diesem Buch nicht um eine Komplettübersetzung handelt, da die Gedankengänge im Original oft teilweise schwierig nachzuvollziehen waren und der Übersetzer sich deswegen dazu entschieden hat, den Inhalt in eine angenehm lesbare Form zu übertragen.

"Morals and Dogma" von Albert Pike ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09397-3 zu bestellen.

