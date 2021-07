Musikalische Veranstaltungen in der Lutherkirche

.

Veranstaltungsort: Lutherkirche Bad Harzburg

Verantwortlich / Ansprechpartner: Karsten Krüger, Ilsenburger Str. 56a, 38667 Bad Harzburg / Tel.: 05322 / 820 90 56 (0176 / 43 06 43 87)

Link zur Homepage / Kirchenmusik in der Luthergemeinde:

https://www.luthergemeinde-evangelisch.de/…

Freitag, 6. August, 19:00h

Orgelkonzert mit Kayol Lam (Hongkong / Leipzig)

Die junge Studentin studiert Orgel in der Meisterklasse von Prof. Martin Schmeding in Leipzig. Sie spielt neben Werken von Johann Sebastian Bach virtuose Orgelmusik von Max Reger (Choralphantasie ?Ein feste Burg ist unser Gott? und ?Toccata und Fuge? op. 80) sowie von César Franck (Prelude, Fugue et Variation).

Samstag, 5. September, 17:00h

Cembalomusik um Johann Sebastian Bach

Der Organist und Cembalist Reinhard Glende spielt auf dem Cembalo Werke aus der Zeit um J. S. Bach.

Sonntag, 19. September, 17:00h

?Viole royale? mit Franziska Finckh ? Viola da Gamba solo

Französische Barockmusik von Demachy, Marin Marais und Antoine Forqueray.

Freitag, 24. September, 19:00h

Orgelkonzert mit Hyunsun Park (Korea / Detmold)

Die junge, internationale Preisträgerin und Masterstudentin der Orgelklasse von Dr. Martin Sander in Detmold spielt neben Werken von Johann S. Bach virtuose Orgelmusik der Romantik.

Freitag, 15. Oktober, 19:00h

Orgelkonzert mit Martin Kohlmann (Hannover)

Der Absolvent des Masterstudienganges Kirchenmusik an der HMT Hannover spielt Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johanns Brahms und Max Reger (Choralphantasie ?Wie schön leuchtet der Morgenstern?).

Samstag, 13. November, 19:00h

Giuseppe Verdi ?REQUIEM?

Die Lutherkantorei Bad Harzburg führt in Zusammenarbeit mit der ökumenischen Kantorei der Marktkirche ?Zum Heiligen Geist? in Clausthal-Zellerfeld sowie weitere Projektsänger*innen und zusammen mit dem Göttinger Symphonie Orchester das Requiem auf. Die Solisten sind Gundula Schneider (Mezzo-Sopran), Henryk Böhm (Bass) u.a.. Die Leitungen teilen sich Karsten Krüger (in B.H. am 13.11.) und Arno Janssen (in Cl.-Z. am 14.11.). Weitere Infos, auch zum Kartenvorverkauf über den Kulturklub BH, erfolgen kurzfristiger über Informationen auf der Homepage der Luthergemeinde Bad Harzburg sowie über die Presse.

Sonntag, 28. November, 17:00h

Adventsliedersingen im Kerzenschein

Der Posaunenchor der Luthergemeinde unter der Leitung von Hans-Peter Dreß, der Gitarrist Hans-Peter Funhoff und Karsten Krüger bieten eine Vielzahl von Liedern zum Mitsingen an, auch Lieder, die nicht im Gesangbuch stehen. Für kleinere Gäste ist natürlich auch etwas dabei. Hinterher gibt es heiße Getränke und Kekse im feierlichen Ambiente.

Donnerstag, 9. Dezember, 19:00h

Weihnachtskonzert mit dem WVS-Gymnasium

mit den Chören, Instrumentalisten und Solisten des Werner von Siemens-Gymnasiums in Bad Harzburg.

Sonntag, 19. Dezember, 16:00h

Weihnachtskonzert mit dem Jugendchor

Der gemeinsame Jugendchor Bad Harzburg (WVS und Luthergemeinde) lädt ein zum Weihnachtskonzert am vierten Adventssonntag. Der 40- köpfige Chor besteht aus jugendlichen Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 13 und 20 Jahren und wird von wenigen Erwachsenen unterstützt. Auf dem Programm stehen bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder aus Deutschland und Europa. Der stilistische Bogen spannt sich vom geistlichen Volkslied bis zur Musik der Moderne. Die Lieder werden in verschiedenen Gesangsformationen von Solo bis Tutti vorgetragen, begleitet von Keyboard, Orgel, anderen Instrumenten oder a capella. Die bunte Klang- und Stilmischung verspricht eine kurzweilige musikalische Stunde am vierten Advent, bei der es hinterher auch warme Getränke und Kekse vor der Kirche gibt. Die Leitungen haben Karsten Krüger von der Luthergemeinde und Mirko Heimerl vom Werner-von-Siemens-Gymnasium.

Samstag, 25. Dezember, 17:00h

Weihnachtliche Orgelmusik

Karsten Krüger spielt an beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils ab 17:00h weihnachtliche Orgelmusik aus mehreren Jahrhunderten auf der Sauer-Orgel (Dauer: ca. 45 Minuten).

Sonntag, 26. Dezember, 17:00h

Weihnachtliche Orgelmusik

Karsten Krüger spielt an beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils ab 17:00h weihnachtliche Orgelmusik aus mehreren Jahrhunderten auf der Sauer-Orgel (Dauer: ca. 45 Minuten).

Dienstag, 4. Januar 2022, 16:30h

Serenade

Abschlusskonzert des Chorleitungskurses für Anfänger und Fortgeschrittene vom 1. bis zum 5. Januar im Kloster Drübeck. Es dirigieren die Teilnehmer des Workshops Motetten, Lieder und Gesänge von Barock bis zur Moderne. Leitung: Karsten Krüger (Bad Harzburg), Irmgard Weber (Hannover), Thomas Dust (Hannover).