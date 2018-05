Musikschulen fordern politische und finanzielle Unterstützung auf dem Weg in die digitale Zukunft / Hauptarbeitstagung des Verbandes deutscher Musikschulen in Hamburg (FOTO)

„Musikschulen brauchen politische und finanzielle Unterstützungauf dem Weg in die digitale Zukunft!“ lautet der Tenor des HamburgerMemorandums, das der Verband deutscher Musikschulen (VdM) auf seinerHauptarbeitstagung und Trägerversammlung am 4./5. Mai 2018 in Hamburgverabschiedet hat.

Darin heißt es: „Der Ausbau der digitalen Strukturen in

öffentlichen Musikschulen muss schneller und umfassender

voranschreiten. Dazu bedürfen die Musikschulen politischer

Unterstützung durch alle verantwortlichen Stellen in Bund, Ländern

und Kommunen. Hierbei dürfen die Kommunen in ihrer Verantwortung für

Musikschulen nicht allein gelassen werden.“ Digitalpakte von Bund und

Ländern und die entsprechenden Förderprogramme müssten dabei „auch

dem Ausbau digitaler Strukturen, Prozesse und Ressourcen in

Musikschulen zugutekommen“. Die Trägerversammlung des VdM in Hamburg

fordert daher von Bund, Ländern und Kommunen „eine bedarfsgerechte,

abgestimmte Unterstützung für die digitale Entwicklung von

Musikschulen und eine Bereitstellung von Ressourcen dazu in

angemessenem Umfang.“

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher würdigte bei der

Eröffnung der Hauptarbeitstagung in der Elbphilharmonie die gute

Zusammenarbeit zwischen den Hamburger Institutionen der musikalischen

Bildung: „Die Staatliche Jugendmusikschule, das Hamburger

Konservatorium, die Elbphilharmonie und unsere Hochschule für Musik

und Theater arbeiten in vielfältiger Weise zusammen und erfüllen die

lange Musiktradition unserer Stadt mit Leben. Alle Schülerinnen und

Schüler in Hamburg sollen einen persönlichen Zugang zur Musik finden

und ein Instrument erlernen können.“

In seiner Begrüßung betonte der Bundesvorsitzende des VdM, Ulrich

Rademacher, den Erneuerungs- und Veränderungsbedarf im Hinblick auf

den Zusammenhalt in der Gesellschaft, Digitalisierung und Inklusion

ebenso wie die politische Verantwortung für musikalische Bildung.

Dazu sagte Rademacher: „Unser größtes Kapital sind gute,

authentische, motivierte, fortgebildete und vernetzte Lehrkräfte, die

als Lehrende und Künstlerinnen begeistern, die als Vorbilder und als

Experten glaubwürdig sind. Und diese Menschen wollen gepflegt,

gefordert und wertgeschätzt werden. Auch daher fordert der VdM in

seinem vor einem Jahr verabschiedeten –Stuttgarter Appell– die Träger

seiner Musikschulen auf, sich klar für Anstellungsverhältnisse zu

entscheiden und überall dort, wo dieses Ziel noch nicht erreicht ist,

den Anteil an sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigungsverhältnissen kontinuierlich zu erhöhen.“

Im Fokus einer Podiumsdiskussion mit Experten wie Armin Augat,

Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern, und Jörg

Freese, Beigeordneter des Deutschen Landkreistages, standen ebenfalls

die Beschäftigungsverhältnisse an Musikschulen in Deutschland. Freese

hielt am Grundsatz einer breiten Entscheidungsbasis als kommunaler

Arbeitgeberverband fest, betonte jedoch: „Wir brauchen ein hohes Maß

an hauptamtlich Beschäftigten“. Gerade angesichts der zahlreichen und

vielfältigen Kooperationen der öffentlichen Musikschulen mit

allgemein bildenden Schulen sagte Augat: „Nutzen Sie die Gunst der

Stunde. Wenn Sie solche Aufgaben verstetigen, brauchen Sie

Planungssicherheit.“ und unterstrich damit die Bedeutung von

Festanstellungen für verlässliche, nachhaltige Musikschularbeit.

Die rund 300 Teilnehmer der Hauptarbeitstagung diskutierten

außerdem in Workshops zu gesellschaftlichen und digitalen

Herausforderungen für die Musikschulen, zu Veränderungen des

schulischen Umfeldes sowie zu Fragen des Berufsnachwuchses und der

Aus- und Weiterbildung.

Die Hauptarbeitstagung mit Trägerversammlung wurde in

Zusammenarbeit mit der Staatlichen Jugendmusikschule der Hansestadt

Hamburg (JMS) und dem Hamburger Konservatorium veranstaltet. Sie

wurde gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend und die Hansestadt Hamburg.

Der VdM ist der Fach- und Trägerverband der rund 930 öffentlichen,

zumeist kommunalen Musikschulen, in denen an bundesweit 4.000

Standorten über 1,4 Million Kinder, Jugendliche und Erwachsene von

mehr als 39.000 Fachlehrkräften im gesamten Spektrum des Musizierens

unterrichtet werden. Er engagiert sich als Fachpartner für die

bundesweite Entwicklung und Umsetzung musikalischer Jugend- und

Erwachsenbildung.

Das Hamburger Memorandum ist veröffentlicht unter

www.musikschulen.de/vdm/positionen.

Presseservice: Unter http://ots.de/fBk7rI stehen honorarfreie

Fotos zur Veröffentlichung bereit.

Pressekontakt:

Claudia Wanner

Pressesprecherin

Verband deutscher Musikschulen

Telefon 0228 / 95 706-21

Mobil 0171-7364487

E-Mail presse@musikschulen.de

Original-Content von: Verband deutscher Musikschulen, übermittelt durch news aktuell