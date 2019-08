Mustergültig in die Zukunft / Collonil erhält Siegel vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie (FOTO)

Das Berliner Familienunternehmen Collonil ist vom DeutschenInstitut für Nachhaltigkeit und Ökonomie mit dem Prüfsiegel„Gesicherte Nachhaltigkeit“ in den Kategorien „Umwelt“, „Soziales“und „Ökonomie“ ausgezeichnet worden.

Bei Collonil begann die Zukunft schon immer ein bisschen früher.

Seit 110 Jahren gelingt es der Traditionsmarke Trends zu setzen – wie

mit „Carbon Pro“, der ersten sprühbaren Membran zum Schutz von Leder

und Textilien. Der Innovationsgeist zieht sich wie ein roter Faden

durch das Unternehmen.

„Wir wollten wissen, wo wir stehen und uns den strengen

Anforderungen des international renommierten Instituts stellen“, sagt

Geschäftsführer und Gesellschafter Frank Becker.

Vor sechs Jahren hat der Manager bereits ein hausinternes Siegel

definiert, das auf allen Produkten zu finden ist:

„Verantwortungsvolle Produktion“, auf im Ausland verkauften Artikeln

heißt das u.a. „Responsible Manufacturing“. Nun wird es durch das

offizielle Siegel der international renommierten

Zertifizierungsstelle ersetzt. Der Abschlussbericht der Auditoren

liest sich wie das Zeugnis eines Musterschülers:

Ökologische Kompetenz: sehr gut

„Der Umweltschutz wird bei Collonil auf allen Ebenen gelebt.

Umwelt- und ressourcenschonende Handlungsweisen sind vorbildlich

etabliert“, heißt es in der Bewertung. Seit Jahren ist es ein

Unternehmensziel, auf natürliche Inhaltsstoffe wie Wachse, Öle und

pflanzliche Feuchtigkeitsspender zu setzen – und, wenn möglich,

wasserbasierende, also lösemittelfreie Produkte zu entwickeln. Dr.

Ulrich Drechsler, Leiter Forschung & Entwicklung: „Zur Reinigung

setzen wir vermehrt Zuckertenside auf Basis nachwachsender Rohstoffe

ein. Auf die kritischen Fluorchemikalien PFOA und PFOS zum

Imprägnieren verzichten wir seit Jahrzehnten.“ Die treibgashaltigen

Aerosol-Produkte enthalten nur Gase ohne Ozonschicht-schädigende

Wirkung. „Am liebsten vermeiden wir Treibgase ganz und gar. Wenn es

technisch umsetzbar und die Wirkung des Produktes nicht

beeinträchtigt ist, stellen wir Pumpsprays her.“

Sozialökonomische Kompetenz: gut+

Das Prüfinstitut bestätigt: „Die Mitarbeiter werden als wertvolles

Kapital zu einer tragenden Säule des Unternehmens.“ Rund 100

Mitarbeiter arbeiten am Standort Reinickendorf, 20 weitere im

Logistikzentrum in Mühlenbeck. Tarifgerechte Bezahlung, vorbildlicher

Arbeits- und Gesundheitsschutz und eine konsequente Aus- und

Weiterbildung sind für Collonil eine Selbstverständlichkeit. „Wir

sind in Berlin-Brandenburg verwurzelt und die Lebensqualität der

Menschen liegt uns am Herzen. Hochwertige Arbeitsplätze tragen dazu

bei, die Region zu stärken“, sagt Firmenchef Frank Becker. Das

Unternehmen steht auch für absolut fairen Umgang mit Lieferanten.

Eine transparente Kommunikation und umfangreiche Qualitätskontrollen

sichern das Vertrauen der Kunden.

Ökonomische Kompetenz: gut+

Immer am Puls der Zeit reagiert Collonil auf die Veränderungen des

Marktes und die wachsenden Ansprüche der Kunden. Diese nachhaltige,

auf die Zukunft ausgerichtete Unternehmensentwicklung sichert den

langfristigen Erfolg – und Arbeitsplätze in der Region. Ein Beispiel

für die weitsichtige Unternehmenskultur ist die vegane Pflegeserie

Organic, mit der Collonil beim sozial- und umweltbewussten Klientel

punktet. Produkte, die für blitzsaubere Turnschuhe sorgen, sind die

Antwort auf die zunehmende „Sneakerisierung“ der Gesellschaft, die

selbst die Führungsetagen erreicht hat und dabei ist, den Lederschuh

zu überholen. Auch die neueste Idee ist ein Schritt in die richtige

Richtung: „Wir bauen gerade so genannte Service-Points in

zertifizierten Reinigungen auf. Dort können Kunden ihre Schuhe

abgeben und bekommen sie sauber und aufgearbeitet zurück“, erklärt

Frank Becker. Nach Berlin wird dieser Service im Laufe des Jahres

nach Nürnberg und Stuttgart kommen, sowie in die Schweiz und nach

Österreich. Übrigens: Alle zwei bis drei Jahre verändert das

Forschungs-Team die Rezeptur der Schuhcremes, um auf dem neuesten

Stand zu sein. So haben es die Experten für Schuhpflege geschafft,

zwischen 1998 und 2018 den Export in über 100 Länder von acht auf 65

Prozent zu steigern.

Mit dem Siegel für „Geprüfte Nachhaltigkeit“ setzt Collonil ein

wichtiges Zeichen zur richtigen Zeit.

Siegel des Vertrauens

Das Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie bewertet Unternehmen

seit 1991 und ist international hoch angesehen. Das Prüfsiegel

„Gesicherte Nachhaltigkeit“ ist in 12 Sprachen auf Produkten in

Europa, Asien, Südafrika, Nord- und Südamerika zu finden. Das Siegel

hat sich als klar zu verstehendes Signal bewährt, weil es den

zunehmend kritischen Verbrauchern auf einem zunehmend

unübersichtlichen Markt eine Orientierungshilfe bietet.

Zum Unternehmen

Die Traditionsmarke COLLONIL ist eine weltweit bekannte und

führende Marke für anspruchsvolle Leder- und Textilpflege, deren

Produkte seit mehr als 110 Jahren von der Salzenbrodt GmbH & Co. KG

in Berlin produziert werden. Dank einer konsequenten Qualitäts- und

Innovationsstrategie steht die Marke COLLONIL für höchste Kompetenz

in der Pflege und Imprägnierung von Ledererzeugnissen und hat sich

außerdem mit High-Tech Pflegeprodukten für Bekleidung, Aviation und

Car Care einen Namen gemacht.

Das Berliner Unternehmen unterhält Gesellschaften in Österreich,

Dänemark, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es

exportiert seine Produkte in 93 Länder in allen Regionen der Welt.

Weitere Informationen gibt es unter www.collonil.com

