Das Erste / „Berliner Runde“ zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen / Sondersendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio zum Ergebnis der Wahlen am Sonntag, 1. September 2019, um 19:20 Uhr im Ersten

Wer regiert künftig in Brandenburg und Sachsen –

und mit wem? Aktuelle Umfragewerte lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen

erwarten. Die Regierungsparteien – SPD und Linkspartei in

Brandenburg, CDU und SPD in Sachsen – stehen unter Druck. Die AfD

dagegen könnte stärkste Partei werden. Auch die Grünen könnten ihre

Ergebnisse der letzten Wahlen mindestens verdoppeln. Die FDP hofft

auf den Einzug in die Parlamente, und auch für die Freien Wähler ist

der Sprung über die 5-Prozent-Hürde möglich.

Wie soll es also nach diesem Wahlabend weitergehen? Die wohl

nötigen Verhandlungen zu neuen Dreier- oder gar Viererbündnissen

werfen viele Fragen auch für die Bundesparteien auf. Werden

politische Tabus gebrochen, um überhaupt eine Regierung bilden zu

können? Bleibt es beim kategorischen Nein zur Zusammenarbeit mit der

AfD? Schwächen die zu erwartenden Verluste gerade bei SPD und Union

auch die Spitze der Bundespartei, oder läuten die Landtagswahlen gar

das Ende der Großen Koalition ein?

Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im

ARD-Hauptstadtstudio, diskutiert mit den Generalsekretären und

Bundesgeschäftsführern der in Fraktionsstärke im Bundestag

vertretenen Parteien die Ergebnisse der Wahl und ihre

bundespolitischen Auswirkungen.

Sie begrüßt zur „Berliner Runde“:

– Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU

– Markus Blume, Generalsekretär der CSU

– Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD

– Dr. Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der

AfD-Bundestagsfraktion

– Linda Teuteberg, Generalsekretärin der FDP

– Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer von DIE LINKE

– Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN

Das Erste strahlt die „Berliner Runde“ am Sonntag, 1. September

2019, um 19:20 Uhr aus. Die Sondersendung ist eine Produktion des

ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für

gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live

untertitelt.

