MZ-Kommentar zu Thüringen:

Nein, so krass wie in Thüringen ist die Situation in anderen

Bundesländern noch nicht. Dort sind entweder die CDU, die SPD oder die Grünen

stärker, so dass wie in Sachsen-Anhalt Kenia-Koalitionen entstehen.

Perspektivisch indes könnte das Erfurter Chaos weiter um sich greifen. Um dem zu

begegnen, müssten die Akteure flexibler werden. Das bedeutet nicht,

opportunistisch zu sein, sondern weniger taktisch – sich also tatsächlich an

politischen Inhalten zu orientieren und allein davon die Kooperation mit

möglichen Partnern abhängig zu machen. Die Bürger wiederum sollten bei der

Stimmabgabe noch genauer hinschauen, welche Parteien sich demokratisch und

verantwortungsbewusst verhalten. Allein sie haben ein Kreuz verdient.

