MZ zu Landtagswahlen

Diese Landtagswahlen sind ein Denkzettel der Wähler an die CDU. Es wird Zeit, dass die Partei aufwacht und sich die Bedeutung dieses Superwahljahrs vergegenwärtigt. Die Sozialdemokraten haben schon einen Kanzlerkandidaten und ein Wahlprogramm, und die Grünen stellen in dieser Woche ein Wahlprogramm vor. Bei der Union hingegen ist nur sicher, dass ein Garant für Mehrheiten, Kanzlerin Angela Merkel, nicht noch einmal antreten wird.

Die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dürften für die CDU aber ein Spaziergang gewesen sein im Vergleich zu dem, was der Union im Juni in Sachsen-Anhalt bevorsteht. Dort gilt es, die Macht in einer unharmonischen Koalition zu verteidigen und die eigenen Fliehkräfte Richtung AfD im Zaum zu halten.

