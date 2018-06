NABU zu 100 Tage GroKo: DurchwachseneÖko-Bilanz

Mit Blick auf die ersten 100 Tage der Großen

Koalition zieht der NABU eine durchwachsene Öko-Bilanz. Brennende

Themen wie Insektensterben, Klimaschutz, Diesel-Skandal und

Plastikflut seien zwar in der öffentlichen Debatte, bei der Lösung

dieser Probleme sei das Kabinett Merkel kaum vorangekommen.

Deutschland drohen nicht nur Strafen der EU, wenn deren Umweltrecht

weiter systematisch gebrochen wird, sei es bei der Belastung des

Grundwassers, der Luft in Städten oder dem Erhalt geschützter Arten.

Die klaffende Finanzierungslücke von einer Milliarde Euro jährlich im

deutschen Naturschutz wird eingeräumt, aber nicht gestopft. Auf

globaler Bühne droht ein Glaubwürdigkeitsverlust, denn von den

weltweiten Nachhaltigkeitszielen (SDGs) ist Deutschland noch weit

entfernt. Bis 2020 verlangen diese eine Trendwende für die

Artenvielfalt, bis 2030 eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft.

„Konzepte gegen den Artenschwund, eine andere Agrarpolitik und für

mehr Klimaschutz liegen auf dem Tisch, jetzt muss die Politik

liefern“, sagt NABU-Präsident Olaf Tschimpke. In der EU-Agrarpolitik

muss die Bundesregierung in den nächsten Monaten zweckgebundene

Fördermittel für den Schutz der biologischen Vielfalt einfordern,

sowie starke Standards für gesunde Böden und sauberes Grundwasser.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner lasse trotz eindeutiger

Aussagen im Koalitionsvertrag weiter alle Welt im Unklaren darüber,

wie sie auf EU-Ebene verhandeln will. Beim Agrarrat am vergangenen

Montag habe sie vor allem betont, was sie alles nicht wolle. Wie die

Umweltbilanz der Agrarpolitik konkret verbessert werden soll, zum

Beispiel durch rechtsverbindliche Finanzierung von

Naturschutzmaßnahmen der Landwirte, ließ sie offen. Tschimpke: „Die

Bundesregierung hat jüngst selbst eingeräumt, dass jährlich eine

Milliarde Euro fehlen um die Verpflichtungen Deutschlands unter den

EU-Naturschutzrichtlinien zu erfüllen. Klar ist auch, dass diese Geld

zum allergrößten Teil aus der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU kommen

muss – doch die zuständige Ministerin unternimmt keinerlei

Anstrengungen in diese Richtung, wie ihre 100-Tage-Bilanz verrät.“

Das von der Bundesregierung vorgelegte Eckpunktepapier zum

„Aktionsprogramm Insektenschutz“ ist ein Schritt in die richtige

Richtung, „Die Systemrelevanz der Insekten für unsere Volkswirtschaft

ist erkannt. Es gibt viele gute Ansätze und Handlungsideen. Aber

noch ist leider nicht erkennbar, dass eigenes Geld in die Hand

genommen werden soll. Das Programm kann nur erfolgreich sein, wenn

die Finanzierung sichergestellt ist. Zur Rettung der Banken hat die

Bundesregierung Milliarden in die Hand genommen. Mit Ankündigungen

wird die Rettung der Insekten nicht erfolgen“, so Tschimpke.

Im Klimaschutz habe sich die Bundesregierung innerhalb der ersten

100 Tage als handlungsunfähig präsentiert. Statt Maßnahmen auf den

Weg zu bringen, um die Lücke zum Erreichen der Klimaziele 2020 zu

schließen, überträgt sie diese Arbeit der Kohlekommission. Auf

europäischer Ebene sabotiert die Bundesregierung die klimapolitisch

notwendige Steigerung der Effizienz- und Erneuerbaren-Energien-Ziele.

Ein Gesamtkonzept für die Wärmewende ist ebenfalls nicht in Sicht –

nicht mal die nötigen Finanzierungen der Einzelmaßnahmen, wie

steuerliche Anreize zur energetischen Modernisierung, sind

eingeplant. „Vom früheren Umweltminister ist nichts mehr übrig. Als

Energie- und Wirtschaftsminister bremst Peter Altmaier die

Energiewende aus, blockiert den CO2-Preis und in Brüssel ehrgeizigere

Klimaziele“, so Tschimpke. Wichtiger wäre es, in Deutschland die

dreckigsten Kohlekraftwerke schnell abzuschalten.

Völlig unzureichend bewertet der NABU die bisherige Bilanz der

Verkehrspolitik. Fast drei Jahre nach Beginn des Dieselskandals

werden die Luftschadstoffgrenzwerte immer noch viel zu oft

überschritten, das Vertrauen in die Dieseltechnologie ist ins

Bodenlose gefallen und zu einer Nachrüstung mit wirksamer

Abgastechnologie hat sich die Bundesregierung immer noch nicht

durchringen können. „Die Strategie der Bundesregierung, der

Autoindustrie nicht zu sehr auf die Finger zu schauen und mit

Software-Updates die Luft sauber zu kriegen ist krachend

gescheitert“, so Tschimpke. Ob es der Bundesregierung mit einer

Senkung der Kohlendioxidemissionen im Verkehrsbereich ernst ist, wird

sich am heutigen Mittwoch zeigen, wenn die zuständigen Minister über

die CO2-Grenzwertverordnung für Pkw der EU-Kommission verhandeln.

Positiv wertet der NABU, dass Kanzlerin Merkel sich offen für eine

Kunststoffsteuer zeigt. Der NABU sieht in einer Materialsteuer einen

wichtigen Baustein, um die Meere besser vor der zunehmenden

Plastikvermüllung zu schützen. Auch mit Blick auf den von China

verhängten Importstopp von Plastikabfall appelliert der NABU an die

Große Koalition, darin eine Chance für eine neue Ressourcenpolitik zu

sehen. 31 Kilo Plastikmüll pro EU-Bürger pro Jahr sind zu viel. „Auch

Deutschland hat sich viel zu lange auf niedrigen Recyclingquoten

ausgeruht und auf Verbrennung gesetzt. Die Vermeidung von

Einweg-Plastik muss endlich Priorität haben. Eine Materialsteuer, die

bei den Plastikproduzenten ansetzt, könnte erheblich zur

Kunststoffvermeidung und zu besserem Recycling beitragen“, so

Tschimpke.

Beim Umgang mit dem europaweit streng geschützten Wolf fordert der

NABU die Bundesregierung auf, die 2015 eingesetzte Dokumentations-

und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) als beratendes

Expertengremium und wesentliches Element für ein hochwertiges,

länderübergreifendes Wolfs-Monitoring auch über den Herbst 2018

hinaus zu sichern. Die Bundesregierung hat in den ersten 100 Tage

wichtige Zeit verstreichen lassen und bisher keinerlei Signale

gesendet, aktiv zu werden.

Mehr Infos: www.NABU.de/GroKo

