Nach WDR/ARD Dokumentation: Bischof von Hildesheim fordert Hilfe von außen: „Wir brauchen externen Sachverstand“ – Vorgänger habe „fürchterliche Dinge zugedeckt“

Mit drastischen Worten hat der neue Bischof von

Hildesheim, Heiner Wilmer, auf die Ausstrahlung der WDR/ARD

Dokumentation „Meine Täter, die Priester“ von Eva Müller am

vergangenen Montag reagiert. „Ich kann nur sagen, in Zusammenhang mit

der Causa Peter R. hat der damalige Bischof Homeyer mit seiner

Bistumsleitung nicht nur versagt, sondern sie haben fürchterliche

Dinge zugedeckt, und das ist eine Katastrophe“, sagte Bischof Wilmer

im NDR Fernsehen. Das Bistum brauche nun externen Sachverstand. „Es

ist unmöglich, dass Kirche hier nur eine Binnenkultur pflegt“, sagte

der Bischof.

Die WDR/ARD Dokumentation hatte gezeigt, wie der Sprecher der

Opferinitiative „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, auf eigene Faust in

Chile nach den Spuren des Priesters Peter R. sucht. Katsch selbst und

zahlreiche weitere Schüler waren von ihm schon in den 70er Jahren am

Berliner Gymnasium Canisius-Kolleg missbraucht worden. Danach war

Peter R. bis 2003 u.a. als Pfarrer im Bistum Hildesheim eingesetzt.

2010 löste sein Fall den Missbrauchsskandal in der katholischen

Kirche in Deutschland aus. Ein vom Bistum Hildesheim in Auftrag

gegebenes unabhängiges Gutachten wies 2017 elf Fälle weitere

Missbrauchsfälle durch den Priester nach, darunter zwei chilenische

Mädchen.

Matthias Katsch und dem ARD Team gelang nun, was dem Bistum bis

heute nicht gelungen war, sie machten diese Betroffenen in Santiago

de Chile ausfindig. Außerdem fanden sie in Chile zwei weitere bisher

unbekannte Opfer. Sie stammen u.a. aus dem Umfeld des Sozialwerks

„Christo Vive“, das von Priester Peter R. bis heute finanziell

unterstützt wird. Mehrere Jugendliche von dort waren bei Peter R. In

Hildesheim zu Gast. Sie berichten im Film von Übergriffen.

Man hätte Matthias Katsch viel früher in die Aufklärung einbinden

müssen, sagte der Hildesheimer Bischof Wilmer nun in Reaktion auf den

Film. „Ich bin sehr dafür, externen Sachverstand ins Bistum

Hildesheim zu bringen, um Betroffene zu finden, um hier auch adäquat

vorzugehen und um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist

unmöglich, dass Kirche hier nur eine Binnenkultur pflegt“, sagte der

Bischof im NDR. Matthias Katsch entgegnet auf WDR-Anfrage, das sei

ein neue Tonlage: „Umstände und Verantwortlichkeiten müssen jetzt

konkret geklärt werden. Die Kirche kann in der Tat nicht selbst für

die Aufarbeitung ihres institutionellen Versagens sorgen.“ Deshalb

sei jetzt der Staat gefordert. „Es braucht eine unabhängige

Untersuchung durch eine Kommission von Ermittlern, die Betroffene und

Zeitzeugen anhört und Akten auswertet. Die Kirche muss dafür Zugang

zu ihren Unterlagen gewähren. Dabei können wir uns dazu an Vorbildern

wie Irland, Australien oder Pennsylvania orientieren. Und es geht

auch um Gerechtigkeit für die Opfer, um Hilfe und Entschädigung“,

sagt Matthias Katsch.

Zu den durch die WDR/ARD Dokumentation bekannt gewordenen weiteren

Opfern aus Chile wolle die Diözese Kontakt aufnehmen und ihnen Hilfe

und Unterstützung anbieten, sagte ein Bistumssprecher am Dienstag.

Außerdem werde das Bistum die Staatsanwaltschaft einschalten, mit der

Bitte, zu prüfen, ob sich aus den neuen Fällen Ermittlungsansätze

gegen Peter R. ergeben.

Peter R. lebt heute als Priester in Rente in Berlin, wo vor dem

dortigen Kirchengericht des Erzbistums Berlin weiterhin ein

Kirchenverfahren gegen ihn läuft.

