Nationale Weiterbildungsstrategie beschlossen – Gemeinsam für eine neue Weiterbildungskultur in Deutschland // BA-Presseinfo Nr. 18

Bund, Länder, Sozialpartner und Bundesagentur für

Arbeit beschließen Nationale Weiterbildungsstrategie.

Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie legen Bund, Länder,

Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit gemeinsam

den Grundstein für eine neue Weiterbildungskultur. Damit gibt es zum

ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine

nationale Weiterbildungsstrategie.

Anlässlich der Vorstellung in Berlin sagte Anja Karliczek,

Bundesministerin für Bildung und Forschung: „Die Vorstellung der

Nationalen Weiterbildungsstrategie ist ein Meilenstein für die

berufliche Weiterbildung in Deutschland. Wir wollen in Deutschland

eine echte Weiterbildungskultur entwickeln. Weiterbildung im Beruf

muss in der Zukunft zum Arbeitsalltag gehören. Die Weiterbildung muss

so ausgestaltet sein, dass sie die Beschäftigten nicht überfordert,

sondern sie motiviert, sich fortzubilden. So werden wir unter anderem

in einem Innovationswettbewerb „Digitale Plattform Berufliche

Weiterbildung“ modulare interaktive Lernplattformen entwickeln, die

einen niedrigschwelligen Zugang zu lebensbegleitenden

Weiterbildungsangeboten ermöglichen. Damit noch mehr Menschen eine

Fortbildung in Angriff nehmen, werden wir das Aufstiegs-BAföG

substantiell erhöhen. Um die Arbeitsmarktchancen von Personen ohne

Berufsabschluss zu erhöhen, werden wir Verfahren der Bewertung und

Zertifizierung informell erworbener Kompetenzen flächendeckend

ausbauen, und eine bundesweit verbindliche Verankerung dieses

Validierungsverfahrens anstreben. In den Betrieben sollen unter

anderem Weiterbildungsmentoren die Weiterbildung der Kollegen

unterstützen. Dies ist nur der Beginn einer längeren Offensive. Wir

machen damit deutlich, welche Bedeutung die Weiterbildung für die

Zukunft hat.“

Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, betonte:

„Wenn wir die Chancen des digitalen Wandels nutzen wollen, muss

Deutschland mehr in Qualifizierung und Weiterbildung investieren. Das

ist der Dreh- und Angelpunkt, um die Beschäftigungsfähigkeit von

Arbeitnehmern zu erhalten, Arbeitslosigkeit zu verhindern, bevor sie

im Wandel entsteht und gleichzeitig die Fachkräftebasis zu sichern.

Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie ist es gemeinsam mit

konkreten Verabredungen zwischen Bund, Ländern, sowie Wirtschaft und

Gewerkschaften gelungen, ein Signal des Aufbruchs zu setzen. Die

Nationale Weiterbildungsstrategie erschöpft sich dabei nicht in

abstrakten Absichtserklärungen, sondern liefert Impulse und ganz

konkrete Maßnahmen – wie etwa einen grundsätzlichen Anspruch auf

Nachholen eines Berufsabschlusses, die deutliche Stärkung der

Weiterbildungsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit und die

Förderung von Weiterbildungsverbünden auf regionaler Ebene. Außerdem

werden wir Maßnahmen wie staatlich geförderte Bildungszeiten prüfen –

für neue und gute Arbeit von morgen.“

Ein wesentlicher Grundgedanke der Nationalen

Weiterbildungsstrategie sei die Prävention, so Detlef Scheele,

Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit: „Berufliche

Bildung, die den aktuellen Anforderungen entspricht, bietet den

besten Schutz vor Arbeitslosigkeit. Mit dem

Qualifizierungschancengesetz als Rahmen der Nationalen

Weiterbildungsstrategie können wir Beschäftigte noch besser mit

Weiterbildungsberatung und deren Betriebe mit finanziellen

Förderleistungen unterstützen, damit Arbeitslosigkeit gar nicht erst

entsteht. Wenn alle Partner ihre Stärken einbringen und diese gut

miteinander verzahnen, können wir den Strukturwandel im Sinne der

Menschen gestalten. Die Nationale Weiterbildungsstrategie ist dafür

eine sehr gute Absprungbasis.

Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie bündeln Bund, Länder,

Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit ihre

Anstrengungen für Weiterbildung und Qualifizierung. Die

Strategiepartner richten die Weiterbildung in Deutschland so aus,

dass der Strukturwandel erfolgreich gestaltet werden kann, für jede

und jeden Einzelnen als auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft

insgesamt. Sie setzen sich damit auch für eine neue

Weiterbildungskultur in Deutschland ein, die Weiterbildung als

selbstverständlichen Teil des Lebens versteht. Auf diese Weise sollen

alle Erwerbstätigen der Gegenwart und Zukunft dabei unterstützt

werden, ihre Qualifikationen und Kompetenzen im Wandel der

Arbeitswelt weiterzuentwickeln.

Mit dem Fokus auf berufliche Weiterbildung werden die

Strategiepartner Weiterbildungsangebote sowie Fördermöglichkeiten für

alle transparenter und leichter zugänglich machen sowie erweitern.

Personengruppen mit einer unterdurchschnittlichen

Weiterbildungsbeteiligung sollen eine besondere Unterstützung

erfahren, ebenso kleine und mittlere Unternehmen, die keine großen

Personalabteilungen haben, um Weiterbildungskonzepte zu entwickeln.

Die Nationale Weiterbildungsstrategie ist ein zentrales Vorhaben

des Koalitionsvertrages und ein inhaltlicher Schwerpunkt der

Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Die Partner der Nationalen

Weiterbildungsstrategie werden diese im kontinuierlichen Austausch

umsetzen. In einem Gremium, das regelmäßig tagt, werden die

Umsetzungsaktivitäten koordiniert und vernetzt. Die Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird vom

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und vom

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beauftragt, den

Umsetzungsprozess der Strategie mit einem Länderbericht zur

beruflichen Weiterbildung in Deutschland fachlich zu begleiten. Im

Jahr 2021 wird ein gemeinsamer Bericht vorgelegt werden, mit dem der

Umsetzungsstand und die Handlungsziele der Nationalen

Weiterbildungsstrategie überprüft und ggf. weiterentwickelt werden.

