„Natürlich verteidige ich die Redaktion“: „Bild“-Ombudsmann Ernst Elitz über seine Arbeit

Der Ombudsmann von „Bild“, Ernst Elitz,

stellt sich im „medium magazin“ vor die Journalisten und benennt

zugleich klare Fehler der Redaktion. Elitz nimmt die Reporter vor dem

Vorwurf in Schutz, nicht korrekt im Syrien-Krieg zu recherchieren. Es

sei in manchen Fällen auch richtig von „Bild“, authentische Fotos von

Terroranschlägen zu zeigen, um „das Grauen nicht wegzuschieben, indem

man es bildlich verdrängt“. Elitz ärgert sich in einem „medium

magazin“-Interview aber auch über journalistische Fehler der

Redaktion.

So versäume es die „Bild“-Redaktion teilweise, ihrer Verpflichtung

gerecht zu werden, Hilfsangebote für Betroffene in Berichten über

Suizide zu nennen. Es sei außerdem passiert, dass „Bild“-Journalisten

das Zwei-Quellen-Prinzip verletzt haben oder Täter- und Opfer-Fotos

vertauschten. Elitz sagt, seine Präsenz sensibilisiere in der

alltäglichen Arbeit, wenngleich nicht immer alle offen für Kritik

seien: „Natürlich ruft es nicht reine Freude hervor, wenn ich

fehlerhaftes Verhalten schon mit der Überschrift anprangere: –Ein GAU

für die Redaktion–.“

Elitz verteidigt seine Ombudsmann-Rolle gegen die Kritik, er sei

nur ein Feigenblatt für „Bild“. „Natürlich verteidige ich die

Redaktion“, sagt Elitz. Seine Rollen als Kommentator oder Dozent an

Springers Akademie habe genauso wenig Einfluss auf seine Arbeit wie

die Tatsache, dass er für Blätter wie „Cicero“ schreibe oder

Master-Arbeiten an der Freien Universität Berlin korrigiere.

Als Ombudsmann erhalte er inzwischen weniger als 120 Zuschriften

pro Woche, die es zu Beginn waren: „Es hat sich um die vermindert,

die erst einmal ihre Weltverschwörungstheorien gedruckt sehen

wollten, und um diejenigen, die wie üblich jede neue Adresse nutzen,

um Ekeltiraden loszuwerden.“

Das Interview von Katy Walther mit Ernst Elitz erscheint in

„medium magazin“ 01-2018, Seite 21, in einem Schwerpunkt über

Fehlerkultur und Fact-Checking. Das Heft ist digital unter

mediummagazin.de und im iKiosk verfügbar und kann gedruckt einzeln

gekauft oder abonniert werden. Blick ins Heft:

http://www.mediummagazin.de/medium-magazin-012018/

Pressekontakt:

Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,

redaktion@mediummagazin.de

Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell